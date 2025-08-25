Liebes-Tattoo trotz Trennung! Serkan Yavuz enthüllt Samira-Motiv

In seiner Instagram-Story enthüllte Serkan jetzt ein neues Nacken-Tattoo: chinesische Schriftzeichen, die für "Sa Mi Ra" stehen. Damit verewigt er für immer den Namen seiner Ex-Partnerin – und das trotz der Trennung. Ein Schritt, der viele Fans überrascht: schließlich hatte die Ehe durch Seitensprünge seinerseits ein bitteres Ende genommen. Doch damit nicht genug: Schon zuvor sorgte ein gigantisches Rückentattoo für Gesprächsstoff. Darauf prangt eine Kriegerin mit Schwert – und die Ähnlichkeit zu Samira war für viele unübersehbar. Jetzt räumt Serkan selbst ein: "Es soll sie darstellen. Sie ist es nicht direkt, aber ich habe mir eine Darstellung ausgesucht, die ihr sehr ähnlich sieht, und die Haare angepasst, sodass es noch ähnlicher wirkt."