Liebes-Tattoo trotz Trennung! Serkan Yavuz enthüllt Samira-Motiv
Getrennt, aber nicht losgelassen: Realitystar Serkan Yavuz trägt seine Liebe zu Ex Samira nun für alle sichtbar unter der Haut.
Serkan möchte weiterhin um seine Ehe mit Samira kämpfen.
© RTLZWEI Luis Zeno Kuhn
Trennungen gehen selten spurlos vorbei – doch Serkan Yavuz zeigt derweil eindrucksvoll, wie sehr ihn seine Noch-Ehefrau Samira weiterhin prägt. Obwohl das Paar seit Februar 2025 getrennte Wege geht, setzt der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Star nun auf ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit.
Serkan trägt Samiras Namen unter der Haut
In seiner Instagram-Story enthüllte Serkan jetzt ein neues Nacken-Tattoo: chinesische Schriftzeichen, die für "Sa Mi Ra" stehen. Damit verewigt er für immer den Namen seiner Ex-Partnerin – und das trotz der Trennung. Ein Schritt, der viele Fans überrascht: schließlich hatte die Ehe durch Seitensprünge seinerseits ein bitteres Ende genommen. Doch damit nicht genug: Schon zuvor sorgte ein gigantisches Rückentattoo für Gesprächsstoff. Darauf prangt eine Kriegerin mit Schwert – und die Ähnlichkeit zu Samira war für viele unübersehbar. Jetzt räumt Serkan selbst ein: "Es soll sie darstellen. Sie ist es nicht direkt, aber ich habe mir eine Darstellung ausgesucht, die ihr sehr ähnlich sieht, und die Haare angepasst, sodass es noch ähnlicher wirkt."
Während andere Ex-Partner nach einer Trennung am liebsten jedes noch so kleine Erinnerungsstück loswerden möchten, geht Serkan den entgegengesetzten Weg. Das Tattoo ist für ihn offenbar nicht nur Schmuck, sondern ein Symbol der anhaltenden Gefühle für die Mutter seiner Kinder. "Sie ist ein Teil meines Lebens, und das wollte ich festhalten", erklärt er. Ihre Beziehung zerbrach zwar, nachdem Samira von seinen Affären erfahren hatte, doch die beiden Reality-Stars verbindet weiterhin viel. Gemeinsam kümmern sie sich um ihre beiden Töchter – und offenbar ist da bei Serkan auch noch ein Funken Hoffnung auf mehr.
Urlaub mit Samira: Gemeinsamer Neuanfang möglich?
Dass zwischen Serkan und Samira noch längst nicht alle Brücken eingerissen sind, zeigt auch der nächste Schritt: Ein gemeinsamer Familienurlaub steht kurz bevor. In seinem Podcast "unREAL" verrät Serkan: "Ich freue mich vor allem darauf, mit ihr Zeit zu verbringen, wenn wir im Urlaub sind, alles schön ist und man sich ein bisschen fallen lassen kann." Ob es beim entspannten Familien-Trip tatsächlich zu einer Annäherung kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Serkan setzt alles daran, Samira auch nach dem offiziellen Beziehungs-Aus nah bei sich zu behalten – und zwar wortwörtlich bis unter die Haut.