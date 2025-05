Serkan Yavuz: Neue Fremdgehvorwürfe! Hatte er auch etwas mit Emma Fernlund?

"Ich will übrigens mal kurz etwas klarstellen", begann Aaron Königs nun seine Story auf Instagram. Auch er hat von den Spekulationen rund um seine "The Power"-Co-Stars Wind bekommen. Anschuldigungen gegen Emma und Serkan, die er so nicht stehen lassen will. "Es kursieren ja die Gerüchte, dass Emma bei 'The Power' angeblich was mit Serkan hatte und das ist auf jeden Fall ein Gerücht, das ich nicht bestätigen kann", betont Aaron bestimmt. Er wäre während der Dreharbeiten schließlich auch vor Ort und in engen Kontakt mit der Ex von Umut Tekin (27) gewesen und wisse aus erster Hand, dass zwischen Serkan und Emma nichts in der Show ging.