Lilly Becker: Aus finanziellen Gründen! Sie wagt einen Neuanfang

Kaum ist sie als frisch gekrönte Dschungelkönigin aus Australien zurück, sorgt Lilly Becker für den nächsten Paukenschlag! Zwei Wochen lang kämpfte sich die 48-Jährige durch den australischen Dschungel, gewann die Herzen der Zuschauer und wurde zur Siegerin von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Doch das Camp war nur der Anfang. Jetzt will Lilly ein neues Kapitel aufschlagen und zieht in Erwägung, England den Rücken zu kehren.In der RTL-Sendung "Punkt 12 Spezial" sprach sie Klartext: "Ich muss mittlerweile." Doch was steckt hinter dieser drastischen Entscheidung?

Die wahren Gründe für ihren Umzug

Es gibt gleich mehrere Faktoren, die Lilly zu diesem Schritt bewegen. Ihr Sohn Amadeus (15) hat ein wachsendes Interesse an Deutschland und möchte das Land besser kennenlernen. Doch auch finanzielle Aspekte spielen eine Rolle: "Es ist auch superteuer in England", erklärt sie. Kein Wunder also, dass sie über Alternativen nachdenkt!

Und dann wäre da noch die Liebe! Lilly ist verliebt – ihr Partner Thorsten Weck lebt in Düsseldorf. Ein Leben in Deutschland würde die Fernbeziehung um einiges erleichtern. "Ich habe auch einen Freund hier, und das lange Hin und Her ist schwierig." Doch wo genau es sie hinzieht, ist noch unklar: "Ich weiß noch nicht wo – Hamburg oder Düsseldorf oder Köln."