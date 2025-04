Lilly Becker: Ist sie die Königin der Lügen?

In der TV-Show hatte sie erzählt, der Tennisstar habe sie und den gemeinsamen Sohn Amadeus (15) nach dem Ehe-Aus auf die Straße gesetzt, sodass sie auf der Bank in einem Pub hätten schlafen müssen. Offensichtlich eine Falschaussage! Denn RTL liegt eine Rechnung vor, die, so der Sender, "zumindest den Anschein erweckt, als könnte diese Nacht doch etwas anders verlaufen sein. Denn Lilly soll die Nacht laut Rechnung im Dog & Fox verbracht haben, das nicht nur ein Pub, sondern auch ein Hotel ist."

Mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert, musste Lilly nun zugeben, dass sie tatsächlich nicht obdachlos gewesen sei. "Es war ein Bett in einem Zimmer, in einem Pub", so die Niederländerin. Die Enthüllung kommt für sie zu einem schlechten Zeitpunkt. Denn die 48-Jährige streitet vor Gericht gerade mit ihrem Ex-Freund Pierre Uebelhack (50). Der fordert von ihr rund 154733 Euro und 27961 Euro zurück, die er ihr als Darlehen gegeben haben will. Dazu verlangt er Zinsen (32 248,19 Euro) und Anwaltskosten (3311,18 Euro) von ihr. Doch Lilly weigert sich, das Geld zurückzuzahlen. Laut ihr sei es ein Geschenk gewesen. Einer von beiden sagt also nicht die Wahrheit. Und wie heißt es: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht…