Lilly Becker: Vom Ex verklagt? Jetzt holt sie ihre dunkle Vergangenheit ein

Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Lilly Becker sich vielleicht schon bald vor Gericht behaupten muss. Der Grund? Ihr meterhoher Schuldenberg. Die Ex von Boris Becker soll in Deutschland und in England auf über 500.000 Euro verklagt werden, weil sie ein Darlehen nicht zurückzahlte. Nun kamen neue Details zu den Hintergründen ans Licht - die Klage kam von keinem Geringeren als ihrem Ex!