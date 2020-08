Lilly Becker: Jetzt geht sie auf die neue Freundin von Boris los!

Lilly platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story teilt Lilly das Foto von Lilian und Amadeus. Und sie findet deutliche Worte! „Lass es mich so ausdrücken, damit du es verstehst: Während der Corona-Zeit bist du das zweite Mädchen innerhalb von sieben Monaten, das Frühstück, Pizza und Pfannkuchen für meinen Sohn macht. Nein Mädchen, lass mich dir als Mutter sagen: Bitte respektiere meinen Sohn. Geh und mach Fotos mit Boris in deinem süßen Bikini, aber halte dich von meinem Sohn fern", feuert sie.

"Boris wird es dir nicht sagen. Aber ich werde es tun, denn sonst verstehst du die Botschaft nicht. Ich wünsche dir großartige Ferien. Fass mein Kind nicht an. Er ist tabu. Punkt.“ Auweia...

