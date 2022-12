Lilly Becker: Luxus-Gier - Verliert sie jetzt alles?

Die Niederländerin wird von einem früheren engen Freund auf Rückzahlung von Darlehen in Höhe von insgesamt rund 200.000 Euro nebst Zinsen verklagt! Eine entsprechende Klageschrift ging vor wenigen Tagen am Landgericht München ein. Weitere 300.000 Euro, die Pierre U. wohl ebenfalls zurückfordert, sollen in England eingeklagt werden. Insider wollen wissen, dass der Medienmanager zunächst in einer Liebesbeziehung mit Lilly lebte, später wurde daraus Freundschaft. Doch die hört bekanntlich bei Geld auf…

Was Lilly mit der gepumpten halben Million angestellt hat? Ganz einfach: Sie hat sie verprasst! Alleine ihre Miete soll bei rund 9.200 Euro monatlich liegen. Dazu kommt das ausschweifende Leben inklusive zahlreicher Luxusreisen. Jedenfalls scheint die Kohle weg zu sein. Doch Pierre U.s Forderung bleibt bestehen. Lilly kann scheinbar genauso wenig mit Finanzen umgehen, wie ihr inhaftierter Ex Bori...