Lilly Becker: Schock für Boris! Sie bricht ihr Schweigen!

Reddit this

Schock für Tennis-Star Boris Becker: Seine Ex.-Frau Lilly will im Dschungel über ihre Ehe auspacken!

Eine schicke Wohnung im feinen Stadtteil von London, teure Designerklamotten und exklusive Urlaube. Lilly Becker (42) lebt gern auf großem Fuß. Damit sie nach der Trennung von ihrem klammen Noch-Ehemann, Tennislegende (50), ihren luxuriösen Lebensstandard halten kann, muss die verwöhnte Niederländerin jetzt selber arbeiten gehen. Da kommt ein lukratives Angebot aus Köln gerade recht! Angeblich soll das Model in der kommenden Staffel des Dschungelcamps mitmachen. Eine Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll ihr schon öfter angeboten haben. Doch jetzt winkt der Sender mit der Rekordgage von 250.000 Euro!

Lilly Becker: Ihr winkt eine Rekordgage

Geld, das die alleinerziehende Mutter von Söhnchen Amadeus (8) gut gebrauchen kann. Außerdem würde sie mit dem -Auftritt in der Promi-Show auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Sitzt sie also bald im australischen Busch und isst Bullenpenis und Fischaugen? Schon einmal hat Lilly bei einem Reality-Format mitgemacht. In der Pro7-Sendung "Global Gladiators" gab sie sich 2017 nicht nur kämpferisch, sondern wurde auch extrem emotional und plauderte einige intime Details über ihre Ehe aus - sehr zur Freude der Macher.

Lilly Becker: „Es kann nicht schlimmer werden!"

Lilly Becker bei "Global Gladiators" 2017. Foto: Getty Images

Wie lange schweigt sie noch?

Was ist wenn die impulsive Lilly nun vor einem Millionenpublikum zur besten Sendezeit über den bitteren Scheidungskrieg auspackt? Boris Becker dürfte allein der Gedanke schon jetzt der kalte Angstschweiß auf der Stirn stehen. Kein Wunder, dass sich hartnäckig Gerüchte halten, der gebürtige Leimener würde seiner Noch-Ehefrau ein Schweigegeld zahlen - und die clevere gleich doppelt kassieren! Ein offizielles Statement zu Lilly Beckers Teilnahme gab es bisher noch nicht vom Sender, allerdings auch kein Dementi...