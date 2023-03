Lilly Becker: Zwillingshammer

Die "Daily Mail" zeigt nun Fotos, auf denen Lilly mit ihrem neuen Freund Thorsten Weck in London spazieren geht. Dabei fällt auf: Sowohl vom Aussehen als auch vom Kleidungsstil erinnert er stark an Lillys Ex Boris Becker!

Scheinbar bleibt auch Lilly ihrem Beuteschema treu...

Obwohl Boris Becker mitten im Pleiteverfahren steckt, gibt er sein Geld mit vollen Händen aus. Erfahrt im Video mehr dazu: