Lily Becker: Ihr gemeiner Rachefeldzug lässt Boris zittern!

Uff, das riecht gewaltig nach Ärger! Lily Becker will nicht mehr schweigen, sondern vollumfänglich auspacken. Über wen oder was? Natürlich über ihr wohl liebstes Gesprächsthema: Ihren Ex Boris Becker! Und da kann Lily Becker so einige Geschichten aus der Vergangenheit ausplaudern...