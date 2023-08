Linda de Mol: Erschütternde Beichte! Ihr Leben ist aus den Fugen geraten

Die Hand schmerzt, der Fuß tut weh, im Moment ist jede Bewegung kaum zu ertragen. "Ich weiß nicht, was das Universum mir sagen will", klagt die ehemalige "Traumhochzeit"-Gastgeberin. So schlecht wie in diesen Tagen ging es ihr körperlich lange nicht mehr.

Doch wie konnte es so weit kommen? Hat Jeroen etwas damit zu tun? Nein! Lindas Erklärungen klingen so: Vor ein paar Wochen hat sie sich die Hand gebrochen, als sie ihre Hunde ausführte. "Der eine Hund ging nach links, der andere nach rechts", erzählt sie. "Ich hatte die Leine in der Hand, als mein kleiner Finger abknickte und ich mit der Hand gegen eine Mauerecke stieß."

Den linken Fuß habe sie sich bei dem Besuch einer Freundin gebrochen, den rechten Fuß geprellt. Wie ist das passiert? "Ich habe eine Stufe übersehen", erklärt sie. "Der Krankenwagen musste kommen und super liebe Menschen haben mir geholfen, denn ich konnte wirklich nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten."

So viel Pech auf einmal! Wie kann das sein? "Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Ruhe", überlegt die Moderatorin. Fest steht: Lindas Leben ist aus den Fugen geraten. Im Moment scheint sie das Pech regelrecht anzuziehen. Hoffentlich ist Jeroen jetzt für sie da. So wie sie immer für ihn da war.