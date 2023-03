Linda de Mol & Jeroen Rietbergen: Nach Skandal und Trennung! Gemeinsamer Fluchtversuch

Es ist ein Jahr her, dass die Welt von Linda de Mol zerbrach. Mehr als 40 Frauen beschuldigten ihren Partner Jeroen der sexuellen Belästigung. Noch immer ermittelt die Polizei, aber über seinen Anwalt ließ er bereits um Entschuldigung bitten, "für Dinge die ich niemals hätte tun dürfen". Damals sagte Linda: "Das ist ein schrecklicher Albtraum." Sie schickte ihren Mann in die Wüste, trennte sich sofort!

Doch nun sieht es so aus, als seien all seine Taten vergessen. Linda und Jeroen wurden gemeinsam in Chile, in Südafrika und zuletzt sogar in Paris, der Stadt der Liebe, gesichtet. Es wirkt, als wären die beiden wieder ein Paar. Vor ein paar Monaten gab sie schon zu, mit Jeroen eine Therapie zu machen. Nun sagt sie, wie "Freizeitwoche" berichtet", in Bezug auf die Beziehung zu ihrem Ex: "Ich bin niemandem eine Erklärung schuldig! Das Einzige, was ich sagen kann, ist: Ich muss einige Dinge herausfinden." Mehr will Linda nicht verraten. Wenn sie ihn tatsächlich wieder in ihr Leben lässt, würden ihre Fans das verstehen? Oder muss die Ex-"Traumhochzeit"-Moderatorin von nun an ein Leben auf der Flucht führen? Denn sicher ist: Jeroen wird in ihrer Heimat, den Niederlanden, so schnell keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Wenn Linda ihrer Beziehung tatsächlich noch eine Chance geben will, kann das nur in einem anderen Land passieren. Ist ihr dieser Mann all das wirklich wert?

