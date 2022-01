Liselotte Pulver: Einsam und verlassen in der Seniorenresidenz! Sie will endlich wieder glücklich sein!

Auf der Liste ganz oben: mehr Zeit mit ihrem Sohn Marc-Tell Schmid (59) und Enkel Pascal (31) zu verbringen! "Wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, bin ich am glücklichsten. Wir reden viel, lachen, essen und trinken gut!"

Und wenn sie dann noch mehr reisen könnte – etwa in ihr 120 Kilometer entferntes Haus in Perroy, in dem heute ihr Sohn mit seiner Familie lebt, oder nach Zürich – ja, das würde dem Ganzen die Krone aufsetzen: "Das wäre schön. Mit vielen Koffern. Eine Angewohnheit von früher. Filmstar bleibt Filmstar", schmunzelt sie.

Und auch ihr innigster Herzenswunsch zaubert ihr ein verträumtes Lächeln auf die Lippen: "Ich wäre gern noch mal richtig verliebt. Ich möchte mit jemandem meine Witze machen. Ich habe schon noch Lust zu allerlei Späßen! Galoppierenden Kühen zuzusehen, zum Beispiel. Das sieht irrsinnig komisch aus!" Zu zweit lachen zu können – das ist ihr größter Wunsch fürs Jahr 2022!