Lisha Savage: Jetzt teilt sie knallhart gegen Claudia Obert aus!

Bei Instagram nimmt Lisha kein Blatt vor den Mund. Sie greift die 63-Jährige, die von den Fans für ihre lustigen Sprüche gefeiert wird, heftig an! "Und auch Claudia Obert sollte Füße küssen!!!! Die zu mir und Iris Klein im Badezimmer sagte: 'Frauen, die sich benehmen und kleiden wie Melody, sollen sich nicht wundern, wenn sie missbraucht werden.' Melody!!! Ihr Liebling der Show", schreibt sie in ihrer Story. Und sie packt weiter aus: "Oder wie sie Yvonne als billige H*** beleidigt hat vor Iris, Kim und mir. Dann aber sagt, die Worte von Iris wären unterstes Niveau! Ihr seid einfach FAKE AF!!!! Aber habt Glück, dass ihr verschont bleibt bei jedem Format."

Diese Worte sind wie ein Schlag ins Gesicht! Was Claudia Obert wohl von dem Angriff hält? Bisher hat sie sich in den sozialen Medien nicht dazu geäußert. Und meistens lässt sie solche Dinge auch an sich abprallen und schlürft lieber ein Gläschen Champagner, anstatt sich über solche Dinge zu Ärgern. Ob es auch diesmal so ist, wird sich aber noch zeigen...

