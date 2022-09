Lola Weippert: Großer Aufschrei nach Nackt-Offensive!

Lola Weippert zeigt gerne was sie hat und das mit Stolz. Auf Instagram postete die "Temptation Island"-Moderatorin nun jedoch ein Bild, das für manche ihrer Follower wohl zu weit geht. Die Beauty räkelt sich auf dem Schnappschuss splitterfasernackt an einem Pool auf den Malediven und das hat einen ganz besonderen Grund - sie will es ihren Hatern zeigen! Immer wieder wird die Radio-Bekanntheit wegen ihrer Freizügigkeit kritisiert, jetzt hat sie endgültig genug und geht aufs Ganze: