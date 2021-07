Loona: Jetzt schießt sie gegen Gina-Lisa Lohfink!

Gina-Lisa Lohfink sorgte in der Vergangenheit für einige Schlagzeilen. 2011 wurde ihre Beziehung mit Sängerin Loona öffentlich. Doch dahinter steckte reine PR. "War Fake!", stellte Loona bei "Kampf der Realitystars" klar. "Gina-Lisa hat bei mir im Video mitgespielt und dann hat aufeinmal jemand gesagt: 'Ihr versteht euch sehr gut. Gebt euch mal einen Kuss!' Am nächsten Tag haben wir uns angerufen und meinten: 'Mist, alle denken, wir haben eine Beziehung... Aber schon geil, alle wollen was von uns.'"