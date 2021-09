Loona: Intime Beichte! Ihre Gefühle gegenüber Andrej Mangold sind echt

Loona ist die glückliche Gewinnerin der Staffel. Die Sängerin verlässt die Show mit 50.000 Euro und flauem Gefühl im Bauch, wenn sie an ihre Mitstreiter zurückdenkt. "Bei sechs von insgesamt 25 dachte ich, die könnte ich mal nach Hause einladen. Übrig geblieben ist einer", resümiert die 47-Jährige im Gespräch gegenüber "Closer" über ihre vermeintlichen Freunde.

Heute habe sie nur noch zu Ex-"Bachelor" Andrej Mangold Kontakt, etwas, womit Loona wohl nicht gerechnet hatte: "Was ich vorher nicht so wusste, ist, dass das alles Reality-Profis um mich herum waren. Mit allen Wassern gewaschen, geschult in der Intrige." Wie in jeder guten Realityshow gab es Lästereien, Missgunst und vermeintliche Verschwörungen, auf die auch Loona reingefallen ist.

Für den Format-Neuling war das Abenteuer Trash-TV offensichtlich zu viel, Loona legt erst mal eine Fernsehpause ein.