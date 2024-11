Loredana: Sie spricht erstmals über ihr Ehe-Aus

Mit Songs wie „Bonnie & Clyde“ und „Romeo & Juliet“ erreichten Rapperin Loredana und Rapper Mozzik mehrfach die deutschen Charts und bauten sich gemeinsam eine erfolgreiche Karriere im deutschen Rap-Business auf. Doch auch neben der Musik waren die beiden ein Team und führten eine gemeinsame Beziehung. 2018 heiratete Loredana den Rapper und brachte am 18. Dezember desselben Jahres, ihre gemeinsame Tochter Hana auf die Welt. Doch das große Liebesglück schien nicht für immer. Nur kurze Zeit später gaben die beiden Künstler bereits ihre Trennung bekannt und sagten die gemeinsame und freudig erwartete „Bonnie & Clyde“-Tour ab. Dennoch sei er weiterhin „ein Mensch, den ich sehr respektiere und den ich immer respektiert habe“, erklärte Loredana 2020 gegenüber „Klan Kosova“. Seit der Trennung hat sie nie öffentlich ein schlechtes Wort über ihren Ex verloren – auch jetzt tut sie das nicht. Im Buch soll es vorrangig um den Grund der Trennung und was diese mit ihr gemacht hat, gehen.