Loredana: Nach angeblichem Rauswurf - Jetzt packt sie über DSDS und Dieter Bohlen aus!

Loredana (29) saß dieses Jahr zum ersten Mal in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36). Die Vier verstanden sich auf Anhieb. Doch kurz vor dem Finale kamen Gerüchte auf, dass nicht nur Pietro, sondern auch Loredana in der nächsten Staffel ersetzt werden sollen. Offiziell bestätigt wurde bisher nur Pietros Aus. Stattdessen spricht Loredana jetzt in einem Interview über ihre erste DSDS-Staffel und die Zusammenarbeit mit dem Poptitan.