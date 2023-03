Loredana Wollny: Bitteres Babydrama!

Loredana und ihr Verlobter Servet sind gerade in die Türkei geflogen. Und Aurelio? Der bleibt bei Oma Silvia in Deutschland. Ein Unding für viele Wollny-Fans! "Ich bekomme super viele böse Nachrichten", berichtet Loredana jetzt in ihrer Instagram-Story. Kommentare wie "Wie kannst du dein Kind allein zu Hause lassen?" und "Rabenmutter" sind keine Seltenheit.