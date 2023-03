Loredana Wollny: Verlobt! Sie hat Ja gesagt!

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass auch Loredanas Familie bei diesem wichtigen Moment anwesend war. Mama Silvia und ihre Schwestern Sarafina und Estefania begleiteten die 19-Jährige.

Auf einem anderen Foto präsentiert die Neu-Mama ihren Verlobungsring, während auf der Handfläche ihres Verlobten ein handgeschriebenes "She said yes" steht. Die Bilderreihe versieht Loredana mit den Worten: "Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I said YES!".

Mama Silvia drückt ebenfalls in einem Instagram-Post ihre Freude über die Verlobung aus und schreibt zu einem Familienfoto: "Wir freuen uns sehr für euch".

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

