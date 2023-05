Loredana Wollny: "Horror!" Baby-Drama im Flugzeug

In ihrer Instagram-Story berichtet Loredana jetzt von einem unschönen Erlebnis mit Aurelio im Flugzeug. "Der letzte Flug war wirklich ein Horror-Flug. Er hat zweieinhalb Stunden durch geschrien", erzählt die 19-Jährige. Deshalb blickte Loredana der nächsten Reise in die Türkei auch so besorgt entgegen. Doch sie wurde positiv überrascht. "Er war super lieb und hat super viel mit mir gemacht." Nur einmal kurz hätte er sich beschwert, weil sein Bauch vor Hunger grummelte. Als sie schließlich in der Türkei ankamen, hat Aurelio brav geschlafen. Loredana fand dadurch sogar noch am gleichen Abend Zeit, ihre Koffer in Ruhe auszupacken. Wenn es nur jedes Mal so entspannt wäre...

