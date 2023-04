Loredana Wollny & Servet: Trennung? Sie packt aus!

Klar, dass die Fans spekulierten, dass zwischen den beiden alles aus und vorbei ist. Doch Loredana kann Entwarnung geben. "Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen", versichert siejetzt im Interview mit "Promiflash". Hinter der Löschaktion steckt ein anderer Grund. "Ich habe die Beiträge archiviert, weil es zu bösen Aussagen in den Kommentaren, aber auch Privatnachrichten gekommen ist – und in denen Servet und ich rassistisch beleidigt wurden." Von einer Liebeskrise kann also keine Rede sein.

