Loredana Wollny: Nackt-Skandal! Damit hat wirklich niemand gerechnet

Na, ob das Mama Sylvia gefallen wird? Doch daran scheint Loredana keinen Gedanken zu verschwenden! Vielmehr genießt sie den ausgelassenen Abend und postet sogar Erinnerungsbilder auf Instagram und schreibt dazu: "Komm Baby strip für mich". Auf den Schnappschüssen ist jedoch zu erkennen, dass der Wollny-Sprössling leicht verlegen wegen dieser sexy Überraschung ist. Kein Wunder, bei der geballten Männerpower inklusive viel nackter Haut und Sixpack! Und wer genauer hinsieht, erkennt, dass der Stripper auch kein Unbekannter ist! Es handelte sich um Chris Grey, der bereits bei dem TV-Format "Ex on the Beach" dabei war. Auch die Instagram-Follower von Loredana genießen den sexy Anblick und fordern sogar Videos des Abends: "Kann man das Video sehen irgendwo?"