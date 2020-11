Loredana Wollny: OP-Schock!

Aus dem jungen Mädchen ist nämlich ein echter Teenie geworden. Sie hat seit einigen Monaten einen neuen Freund: Rocco. Und nabelt sich immer weiter von der Familie ab. Das sieht Mama Silvia aber gar nicht gerne.

Und so wird auch mal ein simples Outfit zum Streitthema. "Also das Outfit was die Loredana jetzt anhatte, um sich mit dem Rocco zu treffen, ging gar nicht. Das war viel zu freizügig gewesen und – nee, die sah aus wie Schlupp Jupp. Also, absolut gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, Rollkragenpullover zu stricken", so das Familienoberhaupt.

Loredana kann das gar nicht verstehen. Aber Schwester Sarafina Wollny bringt es auf den Punkt: "Ich glaube, das Problem zwischen Mama und Loredana ist einfach, dass die Loredana jetzt ‘nen Freund hat und die Mama halt merkt, dass sie loslassen muss und der Mama das halt weh tut."

Da muss Silvia das Vögelchen wohl endlich aus dem Nest lassen...

Baby-Hammer bei Loredana Wollny! Alle Infos gibt es im VIDEO: