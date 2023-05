Lotto-Chico: Tränen in aller Öffentlichkeit!

So hatte nämlich ein Familienvater aus Dortmund bei Chico seinen ersten Wunsch eigereicht und berichtet, dass seine Kinder (Mia und Fabian) wahre Chico-Fans geworden sind und den Lotto-Millionär mit einem seiner Sportflitzer unbedingt persönlich kennenlernen möchten. Chico musste sich nicht zwei Mal bitten lassen und machte sich prompt auf den Weg zu der kleinen Familie. Was ihn dort erwartete, hätte Chico vermutlich jedoch selber nicht gedacht. Das Familienleben vor Ort erinnerte ihn nämlich extrem an seine eigene Vergangenheit. In seinem "YouTube"-Video gab Chico mit Tränen in den Augen zu verstehen: "Ich musste an meine eigene Kindheit in Dortmund denken. Mein Vater war damals mit meinen Brüdern und mir nach Deutschland gekommen, und meine Mutter war erst in der Türkei geblieben …" Wow! Was für ein emotionaler Moment! Als Überraschung hatte Chico noch ein Pokémon-Lexikon für den Kleinen, Schmink-Sachen und Schmuck für die Schwester dabei. Welchen Wunsch Chico mit seinem Millionenvermögen als nächstes erfüllen wird? Wir können gespannt sein!

