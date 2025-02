"Love is Blind - Germany"-Jen packt aus: Das lief nach der Reunion mit Hanni

Beim exklusiven Preview-Event der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" haben wir Jen auf ihre Zeit bei "Love is Blind: Germany" – und natürlich auf Hanni – angesprochen. Gab es nach der Reunion noch ein klärendes Gespräch? "Wir haben nicht nochmal gesprochen. Ich hatte ihr ein Gespräch angeboten, aber ich glaube, es ist auch für beide Seiten ok so. Da waren irgendwie so viele Sachen im Raum", verrät Jen. Für sie müsse "auch nicht alles ausdiskutiert werden". "Wir sind alt genug. Man kann koexistieren und auf gleiche Events gehen, aber mehr auch nicht."

Klare Worte von Jen! Hannis Instagram-Stories zufolge hat sie auch mit der Freundschaft abgeschlossen. Scheint, als wären die Fronten hier zumindest geklärt.

