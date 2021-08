"Love Island"-Kaan: Intime Liebesbeichte - Jetzt packt er aus

Wie Kaan im Interview mit "Intouch-Online" erklärt, ist es für ihn enorm wichtig, dass man sich genügend Zeit nimmt, bevor man im Beziehungshafen einfährt. Seit seiner Trennung, ist er sich sicher, dass er eine Frau erstmal richtig kennenlernen möchte, bevor es ernst wird. Er offenbart über das Liebesende seiner Ex-Beziehung: "Man ist jung gewesen und hat gedacht, die Liebe ist dafür verantwortlich, dass man glücklich ist. Dabei ist man ja selbst für sein Glück verantwortlich. Ich war damals 20 Jahre alt und noch sehr unerfahren. Jetzt mit 26 denke ich nochmal ganz anders. Beziehung ist ein großes Wort für mich und ich springe nicht sofort in die nächste Beziehung mit einer Frau, sondern ich will mir sicher sein und will erstmal befreundet sein, ihre Schattenseiten kennenlernen und sogar die dann lieben lernen." Wow! So steht er auch dem Thema Insel-Sex mit gemischten Gefühlen gegenüber: "Ich sag jetzt mal 'nein'. Man weiß ja nie was passiert, aber ich plane das jetzt auch nicht. Man darf nicht vergessen, meine ganze Familie schaut zu, meine Freunde schauen zu, das Internet wird niemals vergessen. Ich denke man kann sich einen Monat lang ein bisschen beherrschen und danach kann man das Ganze auch nachholen." Welche Eigenschaften seine Traumfrau mitbringen soll, ist für ihn glasklar: "Sie sollte nicht lügen, egoistisch oder oberflächlich sein." Ob es bei Kaan wohl mit der Liebe klappt? Wir können gespannt sein...