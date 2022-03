"Love Island"-Lara: Krasse Vorurteile! "Ich bin keine crazy Bitch"

Bald ist es wieder soweit - "Love Island" geht ab dem 21. März auf RTLZwei in die nächste Runde! Dann heißt es wieder "Heiße Flirts & wahre Liebe". Auch dieses Jahr werden die Singles in der Villa auf der Kanareninsel Teneriffa nichts anbrennen lassen. Wer am Ende mit dem passenden Partner und der Chance auf 50.000 Euro die Villa verlässt, liegt jedoch in den Händen der Zuschauer.

Ob Kandidatin Lara (27) die Herzen der Männer in der Villa sowie die der Zuschauer für sich gewinnen kann? Die Hamburgerin möchte mit ihrem trockenen Humor und ihrer lockeren Art überzeugen, denn oft würden sie viele im ersten Moment eher für eine Diva halten. Im Exklusiv-Interview mit uns plaudert die Angestellte aus dem Nähkästchen, warum es trotzdem mit der Liebe noch nicht geklappt hat und was sie sich von der Kuppelshow und den Islandern erwartet.