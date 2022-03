"Love Island"-Jennifer: "Emotionsgesteuert"! Wird sie die neue Elena Miras?

In unserem Exklusiv-Interview packt die Recruiterin aus! Das erhofft sie sich von ihrer Teilnahme an der Kuppelshow:

InTouch: Bald beginnt für dich das Abenteuer „Love Island“. Was erhoffst du dir von deiner Show-Teilnahme? Große Liebe oder heißer Flirt?

Jennifer: Also ich erhoffe mir natürlich jemanden kennenzulernen, der meine Interessen matched, der sehr in mich verschossen ist, also mir wirklich zeigt, dass er sehr großes Interesse hat, mich kennenzulernen und bei mir zu sein. Das ist die große Hoffnung. Andersrum ist meine Erwartung in der Hinsicht, dass ich auch coole Leute kennenlerne, mit denen ich eine gute Zeit verbringe. Dass ich einfach ich selbst sein kann und ich mich nicht irgendwie verstellen muss.

IT: Hast du einen bestimmten Typ Mann?

J: Das wichtigste für mich ist Loyalität. Ansonsten sollte er selbstbewusst, intelligent sein. Er sollte wissen, wo er steht, was seine Ziele sind. Vom optischen her, was ich bevorzuge, das ist aber auch kein „must have“, sind dunkle Haare, Bart, groß, gute Statur. Also er sollte sportlich sein, weil auch ich gerne viel Sport mache. Ansonsten das typische, also viel Humor. Man sollte viel mit ihm lachen können, aber auch tiefe Gespräche führen.