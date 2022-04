"Love Island"-Sandrine: Jetzt packt die Cousine dieses Profi-Kickers aus!

Mehrgleisig fahren kommt für die hübsche Brünette nicht in Frage! Sie sucht nach jemandem der treu sein kann. Auf unsere Frage, ob sie denn eifersüchtig in einer Beziehung wäre, gibt sie sich jedoch gelassen: "Eher nicht. Das ist situationsabhängig.". Was sie dafür aber gar nicht abkann ist das Gehabe mancher Männern, wenn es ums Erobern geht. Obwohl es bei Männern wohl eher ziehen würde, spiele sie nicht gerne "hard to get". Sie meinte: "Wenn ich jemanden mag, dann zeige ich es ihm auch sehr gerne". Schade sei es nur, wenn die Männer dann das Interesse verlieren.

Kann das wirklich der Grund sein, wieso so eine Traumfrau noch Single ist? Gegenüber uns verriet sie wie viele Beziehungen die 28-Jährige bereits hatte und warum diese schlussendlich in die Brüche gingen: "Also ich hatte fünf feste Beziehungen. Teilweise sind die gescheitert, weil man einfach nicht dieselben Ziele verfolgt hat oder unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hatte."

Dann können die Zuschauer ja gespannt sein, ob für Sandrine unter den diesjährigen "Love Island"-Boys der Richtige dabei ist. Ob es einer von ihnen schafft, das Herz der Stuttgarterin zu erobern, wird sich ab 21. März täglich auf RTLZwei zeigen.

