„Love Island VIP“-Kandidat eine Fehlbesetzung? RTLZWEI verzockt sich

Für Jennifer Iglesias war die Ankunft von Nam Vo ein emotionaler Höhepunkt: Sie hatte sich exakt ihn in die Villa gewünscht und hoffte, endlich das langersehnte Liebesglück zu finden. Doch die Euphorie hielt nur wenige Minuten. Nam entschied sich bei der Vergabe der Date-Einladungen nicht für Jenni, sondern holte stattdessen Stella und Lisa zu sich. Ein herber Schlag für Jenni, die ihren Frust in Folge 3 (ab dem 11. September bei RTL+ und am 18. September im Free-TV bei RTLZWEI) offen zeigte: „Ich will hier raus“, klagte sie.