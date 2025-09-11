„Love Island VIP“-Kandidat eine Fehlbesetzung? RTLZWEI verzockt sich
Bei „Love Island VIP“ sorgt Kandidat Nam Vo für Aufsehen: Statt Flirts setzt er auf Enthaltsamkeit – eine Fehlbesetzung?
Ist Nam Vo der Richtige für „Love Island VIP”?
Mit großen Erwartungen und als erste Granate der zweiten Folge zog Nam Vo in die „Love Island VIP“-Villa ein. Nicht wenige Zuschauer erhofften sich damit frischen Wind und spannende Momente in der beliebten Kuppelshow – doch das Experiment mit dem neuen Kandidaten könnte für RTLZWEI zum Boomerang werden.
Start mit Dämpfer: Jenni bekommt den ersten Korb
Für Jennifer Iglesias war die Ankunft von Nam Vo ein emotionaler Höhepunkt: Sie hatte sich exakt ihn in die Villa gewünscht und hoffte, endlich das langersehnte Liebesglück zu finden. Doch die Euphorie hielt nur wenige Minuten. Nam entschied sich bei der Vergabe der Date-Einladungen nicht für Jenni, sondern holte stattdessen Stella und Lisa zu sich. Ein herber Schlag für Jenni, die ihren Frust in Folge 3 (ab dem 11. September bei RTL+ und am 18. September im Free-TV bei RTLZWEI) offen zeigte: „Ich will hier raus“, klagte sie.
Empathie unter den Islanderinnen: Lisa vermittelt
Doch nicht nur Jenni war von der Situation überrascht. Mitstreiterin Lisa erkannte schnell, dass zwischen ihr und Nam keine Harmonie aufkommt. In einem überraschenden Schritt nutzte sie das Date dafür, ein gutes Wort für Jenni einzulegen. Sie schwärmte gegenüber Nam: „Sie würde ich voll als potenzielles Match sehen.“ Laut Lisa hätten Jenni und Nam nicht nur ähnliche Einstellungen, sondern auch eine emotionale Tiefe, die zueinanderpassen könnte.
Das Vier-Augen-Gespräch: Nams überraschende Einstellung
Wieder zurück in der Villa kam es dann zum klärenden Gespräch zwischen Jenni und Nam. Erst schien die Chemie zu stimmen, dann aber präsentierte Nam seine persönlichen Prinzipien – und die sorgten für Erstaunen: Nähe sei für ihn nur bei „der Richtigen“ drin, denn jede Entscheidung in der Liebe habe für ihn das Potenzial, bestenfalls für den Rest seines Lebens zu gelten.
Noch deutlicher wurde es, als er hinzufügte: „Ich werde zum Beispiel niemanden küssen.” Und damit nicht genug – seine Haltung gipfelte in der Aussage: „Ich weiß nicht, ob ich dich heiraten werde, ob ich jemanden ganz anderes heiraten werde. Und ich möchte einfach nicht, dass meine künftige Frau sehen muss, wie ich im TV oder online jemanden anderen küsse.“
Zuschauerfrust vorprogrammiert: Ein Mönch statt ein Womanizer?
Mit Nam hat RTLZWEI einen Kandidaten ins Haus geholt, der offen seine Enthaltsamkeit propagiert. Während andere Teilnehmer offen nach Liebe und Leidenschaft suchen, setzt Nam klare Grenzen. Da stellt sich die Frage: Ist er wirklich der richtige Kandidat für „Love Island VIP“? Immerhin sind Flirts, heiße Abenteuer und eine Portion Erotik ein zentrales Element des Erfolgsrezepts der Show.
Ein Match, das nicht nur für Jenni, sondern auch für RTLZWEI zum Spiel mit hohem Risiko werden könnte. Denn Keuschheit in einer Dating-Sendung ist nicht gerade ein Quoten-Garant ...
Fazit: Fehlbesetzung auf ganzer Linie?
Obwohl Jenni noch darauf hofft, dass es trotz der massiven Differenzen mit Nam funktionieren könnte, bleibt die Skepsis. RTLZWEI könnte sich mit dieser Kandidatenwahl verzockt haben. Dem Unterhaltungsfaktor und dem Konzept der Show wird Nam Vo eher wenig gerecht – weder heiße Flirts noch leidenschaftliche Küsse stehen bei ihm auf der Agenda. So zumindest sein Plan.
Das große Fragezeichen bleibt: Wie lange wird ein „Love Island VIP“-Kandidat, der auf körperliche Nähe verzichtet, für Spannung sorgen? Fest steht, dass das Format mit Nam Vo definitiv einen der ungewöhnlichsten Islander seiner Geschichte bekommen hat. Ob er seinen Prinzipien treu bleibt oder sich doch von der Turtelstimmung im Haus mitreißen lässt, wird sich wohl in den nächsten Folgen zeigen.
