„Love Island VIP“: Paarung wird zum Mega-Flop! „Einfach dumm“
Bei „Love Island VIP” hatten die Stars die Qual der Wahl. Doch eine Entscheidung sorgte für Verwunderung – und einen echten Tiefpunkt.
Die Kandidaten von „Love Island VIP” haben die Qual der Wahl.
© RTLZWEI
Die zweite Paarungszeremonie der neuen Staffel „Love Island VIP“ gerät direkt zum echten Drama-Highlight. Während anfangs die Damen die Qual der Wahl hatten, lagen in Folge 4, die am 18. September auf RTLZWEI ausgestrahlt wird (vorab auf RTL+ verfügbar), die Entscheidungsrechte bei den Männern. Doch statt romantischer Zweisamkeit und harmonischer Couple-Bildung führte die Zeremonie zu einem besonderen Tiefpunkt – vor allem für einen männlichen Islander.
Sylvie Meis sorgt für Spannung – Kuss-Enthüllung schockt die Villa
Bereits mit dem Auftritt von Moderatorin Sylvie Meis (47) wurde die Stimmung angespannt. Denn ihre Ankündigungen bringen selten Gutes mit sich. Dieses Mal lüftete sie ein pikantes Geheimnis: Zwischen Josh und Stella ist es ganz heimlich zu einem Kuss gekommen. Für Joshs eigentliche Partnerin Tatum Sara Koch war das ein wahrer Schockmoment.
Doch damit nicht genug: Nur wenige Minuten später sorgte die Paarungszeremonie für den nächsten Knall …
Marco Cerullo trifft fatale Entscheidung
Als die Männer an der Reihe waren, ihre Partnerinnen zu wählen, stand Marco Cerullo vor einer heiklen Situation: Nach und nach wurden die Frauen von anderen Männern ausgewählt, sodass am Ende nur noch Tatum und Jennifer Iglesias vor Marco standen.
Eigentlich eine scheinbar leichte Wahl, denn mit Jenni verbindet Marco eine schwierige Vergangenheit. Im Interview mit InTouch Online erklärte er über das Zusammentreffen mit Jenni bei der Premiere von „Love Island VIP” in Köln offen:
„Ich muss sagen, das erste Aufeinandertreffen mit Jennifer war jetzt nicht so geil. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, was soll’s. Was war, das war. Hier ist ein anderes Format. Was sollen wir uns die ganze Zeit streiten?“
Trotzdem traf Marco eine überraschende Entscheidung: Er entschied sich für Jenni, zur Verwunderung der gesamten Villa – und nicht zuletzt von Jenni selbst.
Mega-Flop: Granate Nam sprengt frisch gebildetes Couple
Die neue Zweisamkeit währte jedoch nur extrem kurz. Denn Granate Nam durfte als Couple-Sprenger auftreten und entschied sich für Jenni. Marco stand damit wieder alleine da – ein bitterer Schlag. Er kommentierte seine Wahl selbstkritisch:
Das war wirklich dumm. Hätte ich nicht machen sollen.
Marco Cerullo
Auch rückblickend konnte Marco sein Handeln im Interview mit InTouch Online kaum fassen: „Im Nachgang dachte ich mir: Was habe ich da wieder für eine Kacke gemacht.“
24-Stunden-Schonfrist: Was erwartet Marco jetzt?
Immerhin: Für den vorerst gescheiterten Marco gab es eine 24-stündige Schonfrist – ein kleiner Hoffnungsschimmer für den von Selbstzweifeln geplagten Reality-Star. Ob er die Chance nutzt oder das Format für ihn doch frühzeitig endet, bleibt spannend.
RTL+ / Love Island VIP