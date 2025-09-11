„Love Island VIP“: Paarung wird zum Mega-Flop! „Einfach dumm“

Die zweite Paarungszeremonie der neuen Staffel „Love Island VIP“ gerät direkt zum echten Drama-Highlight. Während anfangs die Damen die Qual der Wahl hatten, lagen in Folge 4, die am 18. September auf RTLZWEI ausgestrahlt wird (vorab auf RTL+ verfügbar), die Entscheidungsrechte bei den Männern. Doch statt romantischer Zweisamkeit und harmonischer Couple-Bildung führte die Zeremonie zu einem besonderen Tiefpunkt – vor allem für einen männlichen Islander.