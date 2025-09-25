„Love Island VIP“-Rauswurf: Zwei Stars müssen gehen!

Bei „Love Island VIP” 2025 geht die Suche nach der großen Liebe in eine neue, spannende Runde. Die Villa ist erneut gefüllt mit Promis, deren Herz noch zu vergeben ist – doch nicht für alle Kandidaten läuft es wie erhofft. Schon in Folge 5 und 6, die RTLZwei an diesem Donnerstag zeigt, sorgt eine dramatische Entscheidung für die erste Überraschung der Staffel: Der erste Kandidat muss die Villa verlassen.