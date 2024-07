Luca Hänni: Große Sorge um seine Tochter! Jetzt hagelt es Kritik

Setzen Christina und Luca Hänni ihrer neugeborenen Tochter etwa bereits großer Gefahr aus? Ihre aufmerksamen Fans auf Instagram geben sich nach dem letzten Posting des Sängers nun besorgt um das Baby des einstigen DSDS-Siegers. Eigentlich wollte sich Luca nur bei einem Tag am Wasser mit seiner Familie entspannen und schreibt zu einem Foto von sich und dem Kinderwagen schwärmend: "Papa Hänni on the Road. Heute hatten wir einen tollen Badetag und die kleine war mit dabei."