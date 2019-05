Luca Hänni: Jetzt packt er über Freundin Michèle aus!

Für geht es momentan nur in eine Richtung: bergauf! Beim diesjährigen "Eurovision Song Contest" konnte er sich den vierten Platz für die Schweiz sichern. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", erzählt er "Intouch Online" beim Milka Charity Blobbing-Event im Hamburger Stadtpark. "Das erste Ziel war es, für die Schweiz mal wieder ins Finale zu kommen. Seit Jahren lief da gar nichts mehr. Es hätte auch schief gehen können, aber ich dachte: 'Ich probiere das einfach!' Es war eine mega Erfahrung." Doch nicht nur beruflich läuft es für den 24-Jährigen momentan rund...

Luca Hänni schwärmt von seiner neuen Freundin

Im Januar machte Luca die Beziehung zu seiner neuen Freundin Michèle Affolter offiziell. "Ich bin so stolz und glücklich, dass ich dich gefunden habe", schwärmte er kurz nach dem Liebes-Outing via . Wer ist die Frau, die den " "-Gewinner von 2012 so zum Strahlen bringt? Michèle ist 26 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin. Die beiden lernten sich auf einer Party kennen. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team. "Michèle war auch beim ESC dabei. Wir erleben momentan die meisten Sachen zusammen. Ich freue mich, dass sie so hinter mir steht", verrät uns Luca. Doch was sagt seine Herzdame dazu, dass er ständig von weiblichen Fans angehimmelt wird? "Eifersucht ist bei uns kein Thema."

Luca Hänni: Morddrohungen!

Das sind Luca Hännis Pläne

Für Beziehungsstress hat Luca momentan sowieso keine Zeit. Sein Terminkalender ist prall gefüllt. "Wir bereiten gerade die Tour für Herbst vor. Im spiele ich noch auf einigen Festivals. Außerdem ist auch ein neuer deutscher Song geplant." Doch einen großen Traum hat Luca noch. "Ich würde total gerne mal mit ein Duett singen. Die Bühnenshow ist einfach der Hammer von ihm." Wer weiß, vielleicht geht sein Wunsch ja bald in Erfüllung...