Luca Hänni: Jetzt packt er über Helene Fischer aus!

Am Freitag war Luca in der "NDR Talkshow" zu Gast - und plauderte über sein Duett mit Helene Fischer. 2018 durfte er gemeinsam mit der Schlagersängerin seinen Song "Bei mir" in ihrer Show performen. Wie es dazu kam? Nach einer TV-Show wurde der Sänger von dem Produzenten der "Helene Fischer Show", der im Publikum saß, angesprochen. "Wir haben uns danach auf einen Kaffee getroffen, drei vier Wochen später stand dann fest, dass Helene und ich einen Song zusammen singen und ein bisschen tanzen", erzählt Luca in der Sendung. "Das war eine Riesenehre. Es war mein erster deutscher Song und den dann auch noch im Duett zu performen. Ich war echt aufgeregt."

