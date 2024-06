Luca Hänni: Traurige Neuigkeiten nach der Geburt

Seine neue Rolle als Papa steht für Luca Hänni jetzt an erster Stelle – auch wenn das bedeutet, dass er beruflich kürzertreten muss. Nun, kurz nach der Geburt seiner ersten Tochter, sagt der einstige DSDS-Sieger bereits die erste Show ab. Eigentlich sollte bei dem Event "Das Zelt" in Murten in der Schweiz dabei sein. Jetzt will er jedoch erstmal für seine Familie da sein und verkündet auf Instagram: "Da ich gerade erst frisch Papa geworden bin, ist es mir leider nicht möglich, bei 'das Zelt' in Murten dabei zu sein! Ich hoffe, ihr versteht das".

Gewiss wird der ein oder andere Fan enttäuscht sein, Luca jetzt nicht live sehen zu können, doch die Familie geht ganz klar vor. Lange müssen seine Anhänger auch nicht auf den Sänger verzichten, denn Luca betont weiter: "Die Young Artist Show verläuft ganz normal weiter. In Luzern bin dann wieder dabei". Da werden seine Fans bestimmt genug Verständnis für den frisch gebackenen Papa aufbringen können. Für ihn und seine Christina steht jetzt eines ganz klar an erster Stelle: Die Kennenlernzeit mit ihrer süßen Tochter. Richtig so.

