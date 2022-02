Luca Hänni & Christina Luft: Eifersuchtsdrama wegen einem anderen Mann!

Luca Hänni und Christina Luft lernten sich bei "Let's Dance" 2017 kennen und lieben! Nachdem die beiden auf dem Tanzparkett eine super Show abgaben, funkte es auch hinter den Kulissen gewaltig zwischen den zwei Turteltauben. Jetzt steht Christina wieder in den Startlöchern für die nächste "Let's Dance"-Staffel, die in wenigen Wochen ihren Auftakt feiert. Doch wie geht Luca damit um? Hat er Angst, dass sich seine Christina in ihren neuen Tanzpartner verliebt?

