Luca Hänni & Christina Luft: Hochzeits-Hammer! Jetzt zeigt sie das Brautkleid

Auf Instagram halten Luca Hänni und Christina Luft ihre Fans so gut wie täglich auf dem Laufenden, was ihr Leben als verliebte Turteltauben angeht. Nach Christinas Umzug in die Schweiz zu ihrem Liebsten, scheint nun besonderes ein Vorhaben im Fokus zu stehen - ihre Hochzeit! Bereits seit einigen Monaten sind die beiden verlobt und scheinen nun ihre Pläne zu konkretisieren. Zwar ist noch kein Hochzeitstermin offiziell bestätigt, dennoch schaut sich die hübsche Brünette wohl bereits nach ihrem Traum-Hochzeitskleid um, wie sie nun verheißungsvoll in ihrer Story andeutete: