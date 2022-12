Christina Luft: Traurige Trennung! So schwer fiel es ihr

Gemeinsam mit ihrem Luca Hänni baut die "Let's Dance"-Beauty aktuell ein eigenes Liebesnest. In ihrem gemeinsamen Haus haben die beiden endlich mehr Zeit für Zweisamkeit. Dennoch kann Christina wohl noch nicht so ganz loslassen und führt weiter aus: "Und was sind bitte schon 5 Stunden Zugfahrt? Wenn ich will kann ich ja trotzdem dorthin fahren". Jetzt freut sich die 32-Jährige aber erstmal auf den neuen Liebesschritt mit ihrem Luca.

