Luca Hänni & Christina Luft: Juhuu, ein Baby

Seit über einem Jahr sind Christina Luft und Luca Hänni einfach überglücklich miteinander. So teilen sie via "Instagram" immer wieder zuckersüße Schnappschüsse, die einen Einblick in ihr Beziehungsleben geben. Selbst die Tatsache, dass die Kölnerin und den Berner fast 500 Kilometer voneinander trennen, scheint ihnen nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil sogar! Die beiden plaudert bereits des Öfteren darüber, dass sie sich gut vorstellen könnten, demnächst zusammenzuziehen. Doch damit nicht genug! Wie es scheint, möchte Christina mit ihrem Luca noch ein paar andere Lebensschritte wagen. So will in einer "Instagram"-Fragerunde ein neugieriger Follower von der Tänzerin wissen: "Erst Hochzeit, dann Kinder?" Die Antwort der Beauty darauf fällt eindeutig aus: "Eigentlich egal, aber es wäre für mich persönlich schön, erst zu heiraten und dann ein Baby zu bekommen." Ob sie mit dieser Aussage Luca wohl einen indirekten Hinweis geben möchte, ihr einen Antrag zu machen? Lange warten muss sie sicherlich nicht mehr. Erst kürzlich plauderte Luca nämlich noch darüber, dass er Christina unbedingt heiraten möchte. Wir können also gespannt sein, wie es für die beiden weitergeht...