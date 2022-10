Luca Hänni & Christina Luft: Traurige Trennung!

So teilt Christina nämlich nun ein Bild in ihrer "Instagram"-Story auf dem ihr liebster Luca dabei zu sehen ist, wie er sich das gemeinsame Dinner schmecken lässt. Die Profitänzerin kommentiert zu dem Erinnerungsschnappschuss, wie sehr sie ihren Schatz vermisst! Und auch Luca lässt es sich nicht nehmen, Christinas Bild zu reposten und seine Sehnsucht nach der gemeinsamen Zeit mit Christina zum Ausdruck zu bringen. Wie traurig! Doch zum Glück, hat das Abschiednehmen bald ein Ende! Schon im nächsten Jahr wollen sich Luca und Christina nämlich das Jawort geben und in eine gemeinsame Zukunft starten!