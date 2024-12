Luca & Christina Hänni: Traurige Entscheidung! "Gerade zu viel"

Das Paar, das seit März mit ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" wöchentlich Einblicke in ihr turbulentes Leben als Musiker und frischgebackene Eltern gibt, hatte die Tour ursprünglich für Anfang des Jahres geplant. Doch die Organisation der Shows stellte sich als weitaus anspruchsvoller heraus, als sie erwartet hatten.

In einem Video wandten sich die beiden offen an ihre Fans: "Wir müssen Tacheles reden", begann Christina ihre Erklärung. Luca fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel." Die Belastung durch ihr Familienleben, laufende TV-Projekte und die Reisevorbereitungen war einfach zu groß. "Wir haben das – muss man ehrlich sein – ein bisschen unterschätzt, was Reisereien angeht", räumte Luca offen ein.