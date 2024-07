Luca & Christina Hänni: "Weniger sexy" — So hat sich ihre Beziehung seit der Geburt verändert!

Mitte Juni sind Christina (34) und Luca Hänni (29) zum ersten Mal Eltern geworden. "Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", verkündete das Paar am 17. Juni mit einem Foto des Fußes ihrer Tochter auf Instagram.

In ihrem Podcast "Don’t Worry, Be Hänni" sprechen die beiden jetzt über das Eltern-Dasein. Dabei gehen sie auf die Frage eines Fans, was sich seit der Geburt in ihrer Beziehung geändert habe, ein.