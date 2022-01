Lucas Cordalis: Dschungelcamp-Absage - Daniela ist krank vor Sorge!

Am 21. Januar startet die 15. Staffel, aber nicht in Australien, sondern in Südafrika! Ausgerechnet an dem Fundort der extrem ansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus … "Nach aktueller Planung soll die Staffel mit neuen Kandidaten, neuen Prüfungen und ganz viel Spaß in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden", teilte RTL mit. Eine kluge Entscheidung? Denn klar ist: Lange stand die Show auch in diesem Jahr auf der Kippe, die Verantwortlichen konnten das Risiko nicht einschätzen. Doch jetzt gab der Sender sein Go – und Daniela macht wahrscheinlich nachts kein Auge mehr zu! Schließlich warnt das Auswärtige Amt nicht grundlos vor Reisen nach Südafrika, das Land gilt als Risikogebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko! Kein Wunder, dass Dani wohl bis zuletzt auf ein Umschwenken des Senders hofft: "Lucas bereitet sich gerade auf das Dschungelcamp vor", schrieb sie skeptisch auf Instagram. "Bisher wurde es ja nicht abgesagt …" Jetzt kann sie nur noch hoffen, dass ihr Lucas "nur" auf Spinnen und Schlangen trifft – und nicht auf die unsichtbare Gefahr aus der Luft!