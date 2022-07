Lucas Cordalis: Emotionale Worte! Der Schmerz sitzt immer noch tief

Ganze drei Jahre ist es nun schon her, dass Sänger Costa Cordalis gestorben ist. Der ehemalige Schlagerstar erlitt 2019 einen Schwächeanfall in Folge dessen er am 2.Juli 2019 dann im Kreise seiner Liebsten an Organversagen verstarb. Noch immer sitzt der Schmerz über den Verlust seines Vater bei Sohn Lucas Cordalis tief. Anlässlich seines 3. Todestags fand der Mann von Daniela Katzenberger nun emotionale Worte.