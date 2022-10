Lucas Cordalis: Trauriges Bekenntnis! "Jetzt gehe ich meine Schritte allein"

So erzählt Lucas: "Ja, jetzt muss ich selber kämpfen, jetzt muss ich selber die Menschen begeistern. Das war am Anfang schwierig, aber ich merke, es ist auch eine Herausforderung, die mir ziemlich Spaß macht. Und er ist trotzdem immer noch da, er sitzt da oben irgendwo auf seiner Wolke und sagt: 'Junge, du machst das gut, das weiß ich.' Aber jetzt gehe ich halt meine Schritte alleine, und das ist so irgendwie ein Neubeginn." Ehefrau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia unterstützen ihn sicher dabei!

