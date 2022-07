Lucas Cordalis und Florian Silbereisen: Ihr süßes Geheimnis kommt ans Licht

Der Schlager-Star könnte für Lucas Cordalis nun zum Retter in der Not werden. Nachdem sein Dschungel-Song "Holt mich hier raus" floppte, braucht er ganz dringend wieder einen Erfolg. Und zu dem könnte ihm Florian Silbereisen verhelfen. Denn: Es heißt, dass Lucas sein neues Album in Floris großer Schlager-Show am 23. Juli vor einem Millionenpublikum verstellen wird. Die Indizien sind klar, denn die Veröffentlichung der Platte wurde bereits vom 10. auf den 22. Juli verschoben - also genau auf den Tag vor dem TV-Event. Zufall oder schlaue Strategie?