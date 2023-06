Lucas Cordalis & Iris Klein: Jetzt eskaliert die Lage komplett!

Die Familie steht zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite unterstützen sie natürlich Iris, die erst einmal verkraften muss, dass ihr Ehemann nach all den Jahren plötzlich Gefühle für eine andere Frau entwickelt hat. Und auf der anderen Seite steht Peter, der in den letzten 20 Jahren immer für Iris und ihre Töchter da war. Doch der Schmerz sitzt tief. Im Moment hat keiner aus der Familie Kontakt zu dem 56-Jährigen.

Und als wäre die Situation noch nicht schlimm genug, fordern die Fans nun auch noch, dass Lucas sich gegen seine Schwiegermutter stellt! "Schönes Bild, aber distanziere dich bitte von der kranken Iris Klein" und "Die Klein hat alles in der Finca zerstört" ist beispielsweise auf seinem Instagram-Kanal zu lesen.

Doch es gibt auch Fans, die absolut kein Verständnis für solche Aussagen haben! "Natürlich war es nicht ok, aber wenn man so öffentlich gedemütigt wird... ein emotionaler Blackout. Frau Klein muss man nicht mögen, aber der Peter ist das letzte A..... als Mann", schreibt ein User. "Ist seine Schwiegermutter und Oma von seiner Tochter. So ein Kommentar setzt man nicht ab. Das ist verletzend", findet ein weiterer Nutzer.

Lucas scheint sich zu dem Drama nicht äußern zu wollen. Eventuelle negative Gefühle gegenüber Iris muss er allerdings tatsächlich herunterschlucken, denn sie ist nun einmal die Mutter seiner Ehefrau...